В Словении на отборе Евровидение-2016 комик показал пародию на Путина: опубликовано видео

В Словении во время национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение - 2016 местный комик показал пародию на президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местное издание escdaily.com.

Клип снял местный комик Клемен Слаконья, который был ведущим финального отбора.

В клипе поразительно похожий на Путина актер пафосно примеряет императорский образ, играет солдатиками на шахматной доске, позирует голым на лошади в сопровождении похожих на "Бурановских бабушек" актеров, танцует в балете, развивает бурную военную деятельность и восседает на троне по типу "Игры престолов" - но из серпов и молотов.

По мнению немецких экспертов у Джамалы, которая представит Украину на конкурсе "Евровидение", высокий шанс на победу.

Видео: Klemen Slakonja