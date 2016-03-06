Украинский скульптор рассказал о планах создания 33-метровой "Одессы-мамы" в Южной Пальмире

В Одессе на пирсе может появиться 33-метровая скульптура "Одесса-мама", а на Почтовой площади в Киеве — фигура "Burning Man".

Об этом рассказал украинский скульптор Александр Милов, который не так давно произвел фурор на американском фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок со своей скульптурой "Любовь", в разговоре с ZN.UA.

Отмечается, что скульптура "Любовь", выставленная на американском фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок — это трогательные фигурки малышей, тянущихся друг к другу сквозь прозрачные тела явно поссорившихся мужчины и женщины. Скульптура обошлась автору в 60 тысяч долларов (львиная доля — из семейных сбережений). Ее параметры - 17,5 метра в длину, 5,5 — в ширину и 7,5 — в высоту, вес — 4 тонны).

"Я бы хотел, например, сделать скульптуру "Одессы-мамы" — в море, на трехсотметровом пирсе, как в Лос-Анджелесе. От инвесторов понадобилось бы примерно 10 миллионов долларов. Это был бы коммерческий проект, который полностью окупит себя лет за двадцать и будет приносить прибыль, поскольку внутри фигуры можно разместить рестораны, магазины, сувенирные лавки, все, что может привлечь туристов. Гигантизм не нужен. Хватит и высоты в 33 метра. Чуть больше, чем шестнадцатиэтажка. Это должна быть женщина, стоящая по колено в воде, — с утра растрепанная, в майке (желательно мужской), с ребенком на руках или беременная, слегка распутная, но не теряющая очарования баба. Вот только не знаю, куда ее задом поставить — точно не к центру города, надо к поселку Котовского или Таирова. Кого не обидеть?", - говорит скульптор.

"Хотелось бы создать памятник коляске. Той самой, из фильма Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин". Только она должна нестись снизу вверх, на сумасшедшей скорости, а в ней пусть сидит ребенок и радостно верещит, предвкушая полет над головой Дюка. А по ночам этот объект мог бы светиться, меняя акценты. Но, думаю, общество к такому уж точно не готово, и это можно воплотить пока разве что в формате разовой акции, перформанса. Такие проекты должны, наверное, предварительно проходить стадию общественного обсуждения онлайн. К "Одессе-маме" это тоже относится", - поделился художник.

Милов признался, что сегодня думает о путях инвестирования фигуры "Burning Man" на Почтовой площади в Киеве.

"Представьте себе человека, идущего против сумасшедшего потока ветра, прикрывающего руками огонь, горящий в его сердце. Эта скульптура могла бы стать символом нового национального самосознания не в том плане, что "все мы украинцы", а в том, что мы — люди", - говорит он.

Скульптор заявляет, что современное искусство ему не по душе из-за явного стремления произвести вау-эффект иочевидных попытках паразитировать на политических проблемах.

"Думаю, со временем скульптуры просто начнут печатать на 3d принтерах. Творчество заканчивается в момент завершения эскиза, даже раньше — в режиме идеи, в голове автора. Зачем увеличивать протяженность между замыслом и воплощением? ", — рассказал художник.

Напомним, ранее сообщалось, что студент-скульптор хочет установить памятник Кузьме "Скрябину" в центре столицы.

Фото: ZN.UA.