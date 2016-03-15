Юрий Горбунов сыграет сразу две роли в сериале

Телеканал "1+1" выпустил ролик, в котором раскрыл подробности второго сезона самого рейтингового продукта последних лет, "файної патріотичної комедії" "Останній москаль".

По сюжету, во втором сезоне в родное село вернулся отец Валеры, родной брат-близнец Ивана Петрука, московский бизнесмен Дмитрий.

Роль брата-близнеца Дмитрия, как и роль дяди Ивана, исполнил известный украинский актер Юрий Горбунов.

Возвращение Дмитрия в родное село спустя двадцать лет стало событием для Великих Вуйок. Сам московский бизнесмен также не смог остаться вне событий, происходящих в колоритном карпатском селе, и стал вмешиваться не только в жизнь своего сына Валеры, но и его роман со школьной учительницей Ксенией, а также строить его бизнес-планы на будущие.

"Я хочу, чтобы ты стал главным человеком в Карпатах. Там построим коттеджный городок, ресторан, лыжную трассу. Ты готов?", — первое, что спросил отец Валеры, богатый московский бизнесмен Дмитрий после возвращения в Великие Вуйки.

Жители села воспротивятся таким решительным действиям Дмитрия Петрука, а его сын Валера окажется перед выбором — чью же сторону принять — родного отца или же села Великие Вуйки, которое он уже успел полюбить и в котором с ним столько всего приключилось.