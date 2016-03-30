В оккупированном Крыму запретили песни Русланы, Джамалы и "ВВ"

В оккупированном Крыму на местной радиостанции "Море" запретили трансляцию песен Русланы, Джамалы и группы "Вопли Видоплясова"

Об этом сообщает opendemocracy.

"Вот что-что, а украинскую музыку у нас любят. Я бы сказала, что от всех заказов, поступающих по телефону и в группу "В контакте", пятую часть составляет именно украинская музыка", ― сказала продюсер радиостанции Анастасии Силина.

Она отметила, что песни Джамалы иногда просят поставить.

"Но вообще на Украину ограничения. Джамалу, например, нельзя совсем ставить ― запрет главного редактора. Хотя просят. Тем более, с ее нынешним хитом. Мы тем, кто просят "В контакте" стараемся не отвечать, а что тут скажешь?", ― добавила она.

Силина уточнила, что запрет на песни Русланы и "Воплей Видоплясова" связан с их участием в Майдане.

"Нельзя "Воинов света" Ляписа ― это же гимн был Майдана", ― сказала она.

Напомним, Аксенов запретил в Крыму украинское ТВ.