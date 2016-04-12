Умер известный украинский режиссер Александр Даруга

Несколько часов назад умер украинский режиссер Александр Даруга, который известен по работе в лентах "Неподкупный", "Леся+Рома", "Три дня лейтенанта Кравцова" и десятками других.

О смерти режиссера сообщила актриса Иванна Сахно на своей странице в Facebook.

В комментариях в соцсети коллеги и его друзья верят в то, что случилось и делятся воспоминаниями о совместной работе.

Чотири години тому не стало кінорежисера Олександра Даруги... Ми будемо пам'ятати та любити Його. Світла Пам'ять. Опубликовано Ivanna Sakhno 12 апреля 2016 г.

Актриса Ирма Витовская также отметила на собственной странице в соцсети, что всегда его будет помнить, как и весь коллектив сериала "Леся+Рома"... "знімай небесне кіно", — написала она.