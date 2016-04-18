Участники "Голосу країни" из Азербайджана и Нигерии растрогали Вакарчука до слез

Формируя пары, Святослав Вакарчук объединил в дуэт двух сильных участников — нигерийца-хирурга Аняню Удогво и азербайджанца Чингиза Мустафаева.

Тренер решил дать вокалистам равные шансы проявить себя и поставил перед ними нелегкую задачу, предложив им исполнить песню на украинском языке.

Его выбор пал на культовое произведение на слова Тараса Шевченко "Реве та стогне Дніпр широкий".

"Я очень серьезно отношусь к этой песне, и мне очень нравятся люди, которые живут в Украине. Хочу спеть и прочувствовать эту композицию так, как сделал бы это каждый украинец", — сказал Чингиз перед выступлением.

Выступление Аняни и Чингиза стало одним из самых эмоциональных моментов прошлого выпуска и вызвало настоящую бурю эмоций у зрительского зала, в котором еще долго не утихали аплодисменты.

"Это потрясающий выбор, особенно для такого дуэта. Они прочувствовали эту песню, мне кажется, даже лучше, чем некоторые местные. Это не может не тронуть меня", — сказал Иван Дорн.

Святослав вышел на сцену и обратился ко всему залу, тренерам и телезрителям:

"Эта культовая украинская песня на слова Тараса Шевченко — символ Украины. И символично, что двое людей, не имеющих украинских корней, так чувственно ее исполнили.

Украинская культура, Украина как государство, не сводятся к идее о том, кто здесь родился или кто с каким акцентом говорит. Это земля людей, которые ее любят и чувствуют, тех, кто сейчас здесь находится и живет, — таких как Аняня и Чингиз, которые с акцентом и по-своему, но очень искренне спели сегодня".

Тренер признался, что выступление Чингиза и Аняни искренне поразило и растрогало его до слез:

"У меня сегодня были и радость, и слезы. Радость от того, что вы красиво спели. Слезы от того, что я просто не мог их сдержать — настолько для меня, украинца, это было по-настоящему искренне".

Напомним, Иван Дорн "украл" у Потапа экс-Ассоль.