Умер режиссер фильмов "Бетховен 2" и "Один дома 4"

Американский режиссер Род Дэниэл ушел из жизни 16 апреля, о чем стало известно только сейчас.

Об этом пишет сайт gordonua, ссылаясь на The Hollywood Reporter.

Режиссер Род Дэниэл скончался в США в возрасте 73 лет. Создатель картин "Бетховен 2" и "Один дома 4" умер 16 апреля, в собственном доме в Чикаго. О произошедшем стало известно сейчас.

Дэниэл начал свою карьеру в кино в 1962 году в качестве актера — он исполнил роль в сериале "Виргинцы". Первой режиссерской работой Дэниэла стал фильм "Волчонок" (1985 г.). Он выпустил несколько десятков фильмов и сериалов. Наиболее известные среди них — "Каков отец, таков и сын", "К-9: Собачья работа", "Бетховен 2", "Все любят Рэймонда", "Один дома 4".

Напомним, умер известный украинский режиссер Александр Даруга.