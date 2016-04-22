Yurko Yurchenko назвал Джамалу претендентом номер один на победу в "Евровидении-2016"

Музыкант Yurko Yurchenko назвал певицу Джамалу претендентом номер один на победу в конкурсе "Евровидение-2016".

Об этом певец, композитор, лидер группы "Юркеш", заслуженный артист Украины Yurko Yurchenko рассказала на чате в "Главреде".

"Считаю Джамалу претендентом номер один на победу, и не только с этой песней. Был уверен, если бы она поехала с песней "Smile", она бы выиграла конкурс.

Кстати, сам исполнитель со своей группой "Юркеш" также пробовал свои силы в отборочном туре в 2004 году. "Евровидение" — вообще, конкурс, который не лежит в плоскости моих предпочтений. Я больше мечтаю о Wembley. В 2004 году группа "Юркеш" участвовал в отборочном туре "Евровидения" с песней "Патриот". По официальной версии, мы заняли третье место, по неофициальной — получили первое. Тогда ни я, ни Ани Лорак не поехали — поехали знаменитые "Гринджолы", вспоминает исполнитель.

Напомним, секс символ 90-х и автор песен Филиппа Киркова, Юрко Юрченко считает себя человеком мира.