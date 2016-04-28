Начался чат с арт-директором "Бандерштата" и фронтменом группы "Фіолет" Сергеем Мартынюком

На сайте "Главред" начался чат с фронтменом группы "Фіолет", арт-директором фестиваля "Бандерштат" Сергеем Мартынюком.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке.

В мае "Фіолет" презентует обновленную программу, которую первыми услышат Львов, Киев и Харьков. Осенью состоится презентация ЕР и масштабный тур. #oldschoolshow — именно так называется новая программа группы: более тяжелый саунд, эксперименты с электроникой, больше драйва и экспрессии, новое звучание старых песен и презентация нескольких новых треков. В 2009 году парни собрались, чтобы играть музыку для себя и своих друзей. Через полгода они разогревали тысячный зал перед "Бумбоксом", а уже сегодня "Фіолет" — одна из наиболее популярных, дающих концерты групп Украины. На счету команды — три полноценные студийные альбома, несколько ЕР, активные радио- и телеротации. За спиной у группы "Фіолет" опыт четырех всеукраинских туров, зарубежные выступления, сотни фестивальных сетов, сольных концертов и активное фан-сообщество #фіолетfamily. Романтичный декаданс, острые вопросы постсоветских реалий, философия личного протеста и интимная география человеческой души, — все это находит отражение в творчестве "Фіолету". Студийная взвешенность гитар и ритм-секции перерастает на живых выступлениях в бескомпромиссное цунами эмоций и рок-н-рольного драйва в лучших традициях западной альтернативы. Интернет-хулиганы, дети своей страны и неутомимые пропагандисты любви, которые кайфуют от того, что делают и не стесняются своей непосредственности.