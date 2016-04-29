Олег Скрипка: Мне все равно, кто поедет на "Евровидение"

Лидер группы "Воплі Відоплясова", Олег Скрипка, не считает конкурс "Евровидение" качественным продуктом.

Об этом он рассказала в интервью Styler.

"Всю эту шумиху вокруг "Евровидения" я никогда не поддерживал, потому что не считаю этот конкурс качественным продуктом, о котором вообще нужно говорить. "Евровидение" — это как песня о "лабутенах". Все об этом говорят, но это не является культурой. Жвачка – это не еда, но раз все жуют, значит это тренд", — заявил музыкант.

Также певец считает, что внутриполитические проблемы нашей страны мало интересуют домохозяек в Европе. "С политической точки зрения, правильно, что на конкурс едет Джамала. Все же она крымчанка, живет в Украине, у нее действительно мощный посыл. Вопрос в другом: интересуют ли проблемы Украины и Крыма зрителей "Евровидения", большая часть которых — это домохозяйки и секс-меньшинства", — сказал Скрипка.

"У нас уже были одни "грабли" — группа "Гринджолы" с песней "Разом нас багато". Это действительно был классный проект, который мы просто-напросто "закопали" после международного конкурса. Украина выступила в таком возвышенном революционном экстазе в этом "курятнике". Естественно, что нас не поняли", — рассказал певец.

"Если честно, мне все равно, кто поедет на "Евровидение". Джамала выбрала хорошую программу, которая нашла отклик у украинской аудитории. Поймет ли это аудитория "Евровидения", я не знаю", — добавил лидер ВВ.

Напомним, пограничники России порвали паспорт представителя Израиля на "Евровидении-2016".