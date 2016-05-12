Джастин Тимберлейк выступит на "Евровидении-2016"

Стало известно, что американский поп-певец Джастин Тимберлейк впервые выступит на популярном песенном конкурсе, который в этом году проходит в столице Швеции Стокгольме.

Об этом сообщили организаторы "Евровидения" в социальных сетях, пишет Starhit.

Они держали информацию о приезде Джастина Тимберлейка в тайне до последнего, поэтому новость о его концерте стала для многих настоящим сюрпризом. Армия фанатов Тимберлейка насчитывают миллионы человек по всему миру: на аккаунт певца в Instagram подписаны 27 млн человек.

Однако, несмотря на то, что Тимберлейк все же приедет в Стокгольм, речь не идет о его полноценном часовом выступлении, как привыкли посетители концертов сладкоголосого исполнителя. Сообщается, что Джастин споет одну песню, зато какую — ей станет свежий шлягер певца "Can't Stop The Feeling". Он войдет в саундтрек к грядущему мультфильму "Тролли", одного из персонажей в котором озвучил Тимберлейк.

Исполнение Джастином его новой песни состоится в интервал-акте финала "Евровидения". Появление популярного американского певца на европейском песенном конкурсе связывают с тем, что в 2016 году в США впервые пройдет трансляция "Евровидения". Ранее в Америке не показывали данное событие.

Напомним, что финал "Евровидения" в 2016 году запланирован на 14 мая и пройдет на территории 85-метровой арены "Эрикссон-Глоб", которая считается крупнейшим сферическим сооружением в мире. Первый полуфинал состоится 10 мая, а проведение второго ожидается 12 мая.