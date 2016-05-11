Анджелина Джоли — самая влиятельная женщина планеты

Знаменитая голливудская актриса обогнала британскую королеву Елизавету II.
Международная исследовательская компания YouGov опубликовала рейтинг самых уважаемых людей мира.
Об этом сообщает издания "Вести".
Среди женщин первую строчку, обойдя профессиональных политиков, заняла 40-летняя американская актриса, режиссер и общественный деятель Анджелина Джоли.
Знаменитая голливудская актриса обогнала британскую королеву Елизавету II, которая недавно отпраздновала свое 90-летие, и бывшую первую леди США, американского политика, сенатора от штата Нью-Йорк и кандидата на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, поразившую на днях соцсети снимком со своей маленькой дочерью Челси. Елизавета II и Клинтон оказались на втором и третьем местах соответственно.
Также в список попали такие представительницы шоу-бизнеса, как телеведущая Опра Уинфри, певицы Селин Дион, Шакира, Мадонна, Тейлор Свифт, а также актрисы Сандра Баллок, Эмма Уотсон, Мэрил Стрип и Дженнифер Лоуренс.
Отметим, что опрос проводился в тридцати странах. Респондентам предлагалось ответить на два вопроса "кем вы восхищаетесь?" (возможны несколько вариантов ответа) и "кем вы восхищаетесь больше всего?" (однозначный ответ).
Напомним, Тейлор Свифт названа самой высокооплачиваемой певицей года.