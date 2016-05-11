Анджелина Джоли — самая влиятельная женщина планеты

Международная исследовательская компания YouGov опубликовала рейтинг самых уважаемых людей мира.

Об этом сообщает издания "Вести".

Среди женщин первую строчку, обойдя профессиональных политиков, заняла 40-летняя американская актриса, режиссер и общественный деятель Анджелина Джоли.

Знаменитая голливудская актриса обогнала британскую королеву Елизавету II, которая недавно отпраздновала свое 90-летие, и бывшую первую леди США, американского политика, сенатора от штата Нью-Йорк и кандидата на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, поразившую на днях соцсети снимком со своей маленькой дочерью Челси. Елизавета II и Клинтон оказались на втором и третьем местах соответственно.

Также в список попали такие представительницы шоу-бизнеса, как телеведущая Опра Уинфри, певицы Селин Дион, Шакира, Мадонна, Тейлор Свифт, а также актрисы Сандра Баллок, Эмма Уотсон, Мэрил Стрип и Дженнифер Лоуренс.

Отметим, что опрос проводился в тридцати странах. Респондентам предлагалось ответить на два вопроса "кем вы восхищаетесь?" (возможны несколько вариантов ответа) и "кем вы восхищаетесь больше всего?" (однозначный ответ).

Напомним, Тейлор Свифт названа самой высокооплачиваемой певицей года.