Не вашему каналу говорить о профессионализме: пиарщик Джамалы "опустил" журналистов LifeNews

По окончании второго полуфинала конкурса "Евровидение-2016" произошел курьезный момент, когда "журналисты" пропагандистского российского телеканала попыталась задать вопрос украинской певице Джамале о том, что "пранкеры якобы разыграли певицу".

PR-директор Джамалы Денис Козловский резко заявил, что этому российскому телеканалу певица комментировать ничего не будет, сообщает "Крым.Реалии".

"Я могу (говорить), но не хочу", — заметил Козловский. Российские "журналисты" попытались смягчить ситуацию, заметив, что можно "найти общий язык".

"Конкретно с вами мы общий язык не найдем никогда, — продолжать стоять на своем PR-директор Джамалы. — Вам конкретно сказали, что отвечать на ваши вопросы ми не будем".

"Напишите, что (украинская сторона) для LifeNews не находит никаких слов", — откровенно издевался над пропагандисткой Козловский.

"Не вашему каналу говорить о профессионализме. Ваш канал вообще не имеет никакого отношения к журналистике", — добавил он.

Подтянувшиеся к месту провального "интервью" украинские журналисты с сине-желтым флагом проводили обескураженную прогандистку скандированием "Слава Україні! — Героям слава!"

Как пишет издание, ранее на сайте LifeNews появилась инфрмация, что украинские СМИ, "превратили выступление Джамалы на полуфинале "Евровидение-2016" в политический митинг".

Во время телетрансляции "Евровидения-2016" комментаторы российского телеканала "Россия 1" исказили смысл песни "1944", с которой выступала Джамала.

"Здесь в Европе ее композицию воспринимают как еще одну молитву о судьбах людей, которые вольно или невольно покидают свой дом в поисках лучшей жизни. Эта проблема, которая перешла из XX века в наш XXI век", – так комментаторы подвели к выступлению представительницы Украины.

Крымскотатарская исполнительница, представлявшая Украину на "Евровидении-2016" Джамала (Сусана Джамаладинова) 12 мая прошла в финал международного песенного конкурса, который состоится в Стокгольме 14 мая. Она выступает с песней "1944", которая посвящена депортации крымских татар из Крыма.

В финале конкурса Джамала выступит под номером 21.