Джамала убивает "русский мир": российские политики в ярости от победы Украины

Российские политические деятели негативно отзываются о результатах "Евровидения-2016", в котором победила украинская певица Джамала.

По их мнению, победа Джамалы имеет политический подтекст и предлагают не принимать участие в следующем конкурсе, пишет Deutsche Welle.

Так, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook написал, что на конкурсе "победили политические установки".

По словам политика, в умах европейцев победила откровенная "холодная война". В то же время он считает, что Россия должна принять участие в следующем "Евровидении", которое состоится в Украине.

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Пушкова, "из конкурса "Евровидение" превратилось в поле политической битвы".

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, в свою очередь, посоветовала для победы на следующем конкурсе "Евровидения" исполнить песню о сирийском президенте Башаре Асаде и даже предложила свой вариант припева.

По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, на конкурсе политика взяла верх над искусством. Клинцевич также выразил сомнение в необходимости для РФ ехать на следующий конкурс в Украине.

"Если в Украине ничего не изменится, не думаю, что нам нужно во всем этом участвовать", — отметил политик.

После победы Джамалы россияне оставили на ее странице в Instagram оскорбительные комментарии.

Об этом пишет блогер под ником Эмма Маева на своей странице в Facebook.

"Зашла в Инстаграмм Джамалы, в комментариях столько яда выплеснуто от россиян, перешла из-за интереса к Лазареву — один комментарий от украинки: "Все честно Джамала лучшая", — пишет блогер.

В свою очередь посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров остроумно объяснил проигрыш представителя России Сергея Лазарева на Евровидении-201 в своем Twitter.

"РФ в гневе потому, что проиграли, но ведь ничего удивительного: все участвовали в Евровидении, а они в Евроненавидении", — пошутил дипломат.

Также он отметил, что для Украины конкурс "Євробачення", а для России — "Євродопобачення".

"Все справедливо", — уверен Олефиров.

Для нас Євробачення, для РФ - Євродопобачення. Все справедливо ) — Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) 15 травня 2016 р.

В соцсети продолжают восхищаться выступлением нашей певицы.

Как известно западных СМИ активно отреагировали на невероятную победу украинской певицы Джамалы на конкурсе Евровидение 2016.

Напомним, украинская певица Джамала победила на конкурсе "Евровидение-2016".