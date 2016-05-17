Кобзон намерен приехать в Украину на "Евровидение-2017", если с него снимут санкции

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон поехал бы на "Евровидение-2017" представлять Россию на Украине, если бы Киев исключил его из санкционного списка.

Об этом пишут РИА Новости.

При этом певец готов исполнить конкурсную песню на украинском языке.

Отправить на конкурс 2017-го года Кобзона накануне предложил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. При этом коммунист призвал бойкотировать шоу, если Киев запретит россиянину въезд.

"Я же под украинскими санкциями. Но я бы не испугался, я бы поехал, конечно, если бы санкции с меня сняли", — сказал Кобзон.

При этом артист заявил, что Украина — его родина, и он готов петь на украинском языке.

По мнению Кобзона, его приезда испугаются президент Украины Петр Порошенко и приближенные к нему люди.

Напомним, украинские власти внесли в список персона нон грата несколько российских артистов, в список попал и Кобзон. Кроме того, певец вошел в санкционный перечень Евросоюза.