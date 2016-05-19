"Океан Ельзи" представил новый альбом "Без меж"

Сегодня, 19 мая, состоялся цифровой релиз девятого студийного альбома известной украинской рок-группы "Океан Ельзи" — "Без меж".

Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.

В альбом вошли 11 композиций. Четыре из них уже хорошо известны слушателям, поскольку в течение года выходили синглами: "Не твоя війна", "Життя починається знов", "Мить", "Не йди". Кстати, впервые за все время группа сняла видео на 4 сингла нового альбома еще до релиза.

Автор музыки и слов песен нового альбома лидер группы — Святослав Вакарчук. Также он вместе с гитаристом группы Владимиром Опсеницей и давним партнером группы Виталием Телезиным стали сопродюсерами новой пластинки "Океанов".

"Альбом "Без меж" можно назвать эклектичным как с музыкальной точки зрения, так и с лирической, текстовой. В него вошли романтические композиции, имеющие в основе любовную лирику, и несколько песен, имеющих социальный подтекст", — отметил Вакарчук.

Напомним, Святослав Вакарчук рассказал, как пережил уход Шурова из "Океану Ельзи".