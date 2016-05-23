Святослав Вакарчук предлагает ввести двойное гражданство

Лидер группы "Океан Эльзы" и общественный деятель Святослав Вакарчук предлагает Украине ввести двойное гражданство.

Об этом он написал в своем блоге на сайте "Новое время".

По словам певца, он всерьез задумался над этой проблемой после известия о работе в украинском правительстве известного реформатора, экс-министра финансов Словакии Ивана Миклоша.

Как иностранный гражданин Миклош может работать в Кабмине только на должности советника. Ради другой должности в украинском правительстве (а ему прочили кресло министра финансов) Миклошу надо отказаться от родного словацкого гражданства, на что он, разумеется, не пойдет, отметил Вакарчук.

"Мы долгое время перестраховывались, чтобы общество не превратилось в инструмент политической борьбы. Но почему бы не ввести двойное гражданство с определенными странами?" — спрашивает Вакарчук. Он предложил Верховной Раде принять закон, который позволит в рамках двустороннего соглашения с другими государствами получать их гражданство. "Если соответствующего договора нет, то и второе гражданство запрещено. При этом исключить подобные соглашения с теми, с кем у нас есть территориальные споры или политико-правовые конфликты", — пояснил певец.

"Талантливые люди из других стран, в том числе и выходцы из Украины, которые желают работать на родине, могли бы приезжать сюда и работать, не меняя паспорта. Ведь просто смешно, когда кто-то, занимая государственную должность, якобы получает украинское гражданство. Двойная игра", — подчеркнул Вакарчук.

Напомним, "Океан Ельзи" представил новый альбом "Без меж".