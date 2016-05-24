Пореченков о своем новом имени: Можно меня называть так — Миша "Крым"

Российский актер Михаил Пореченков, который последние два года часто бывает в Крыму, продолжит сниматься на полуострове и даже предлагает называть его Миша Крым.

Об этом сообщает ТАСС.

"Можно меня называть так — Миша Крым. Все нормально. Я рад, если меня будут так называть. Это прекрасно", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможных последствиях в связи с работой на полуострове.

Михаил Пореченков значится в "стоп-листе "Службы безопасности Украины (СБУ), которая запретила ему въезд на территорию страны за посещение Донбасса и работу в Крыму.

Вторая картина называется "Первоклашки из Крыма". "Это не случайно, что в названии снова есть Крым. Это специально", — подчеркнул Пореченков. Помимо него, в этой комедии снимается мисс Россия-2003 Виктория Лопырева и артистка Ирина Пегова.

Напомним, в Беларуси киношники устроили Пореченкову бойкот: отказались от совместной работы.