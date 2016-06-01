Джамала не поедет на "Новую Волну" в Сочи

Победительница "Евровидения-2016" украинка Джамала в этом году не приедет на "Новую Волну" в Сочи.

Об этом сказал на Общественном совете по подготовке к конкурсу продюсер Игорь Крутой, передает ТАСС.

"Не приедет, но не по нашей вине. Украинские исполнители очень специфически относятся к нашим телевизионным проектам, хотя деньги зарабатывают в России. Вся Москва обвешана афишами украинских исполнителей. Но София Ротару приедет", — сказал Крутой.

Конкурс "Новая волна" с 2002 по 2014 годы проводился в Юрмале. Одной из причин переезда фестиваля стал введенный латвийскими властями запрет на посещение территории страны российскими артистами, в числе которых певцы Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов.

В "Новой волне-2015" приняли участие 15 финалистов из 12 стран: Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Индонезии, Италии, Казахстана, Латвии, России, Украины, Хорватии и Швейцарии. Победителем конкурса по итогам трех дней песенного соревнования стал исполнитель из Хорватии Дамир Кедзо.

Международный конкурс молодых исполнителей в этом году пройдет с 3 по 9 сентября. Местом проведения остается Северный мол сочинского морского торгового порта, где будет возведен New Wave Hаll.

Напомним, популярный польский художник нарисовал Джамалу в стиле фан-арт.