Святослав Вакарчук не собирается писать гимн для сборной Украины к Евро-2016

Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что "кричалки" его не вдохновляют, и отказался писать гимн для сборной Украины.

Об этом пишет Viva.

Солист "Океана Ельзи" Святослав Вакарчук отказался писать гимн для сборной Украины к Евро-2016. По словам артиста, песня должна твориться сама собой, а писать что-то специально он не хочет.

"У нас в репертуаре есть "Вставай!", "Все буде добре", "Я не сдамся без бою". Специально мы не писали ничего, даже по такому поводу — песня должна рождаться сама собой, естественно. А искусственно созданные гимны, кричалки, признаться, меня не вдохновляют", — сказал Вакарчук.

Напомним, Святослав Вакарчук предлагает ввести двойное гражданство.