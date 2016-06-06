Умер российский актер Алексей Жарков: генерал Лыков из "Штрафбата"

Вчера, 5 июня, на 69 году после продолжительной болезни ушел из жизни актер, Народный артист России Алексей Дмитриевич Жарков.

Об этом пишет unikino.ru.

В 2012 он перенёс инсульт, после которого актёра временно парализовало. Последнее время Жарков жил на подмосковной даче. В начале марта 2016 года случился новый приступ.

В творческой биографии Алексея Дмитриевича более 130 ролей в кино, каждая из которых покоряет внутренней силой, самобытностью, верностью передачи человеческих характеров и прекрасной игрой.

Невозможно забыть такие роли, как Воронов ("Ночное происшествие"), Рябинин ("Криминальный талант"), Данглар ("Узник замка Иф"), Евгений ("В городе Сочи темные ночи"), Лев ("Имитатор"), Чибис ("Не будите спящую собаку").

Напомним, умер выдающийся оперный певец, Герой Украины Дмитрий Гнатюк.