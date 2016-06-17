Поездка в Канны дала молодым режиссерам новый импульс для развития — Игорь Янковский

14 июня в зале киевского Café L'etage состоялась встреча десяти молодых украинских режиссеров с журналистами, где они поделились впечатлениями от участия в работе 69-го Каннского международного кинофестиваля и рассказали о своих достижениях.

Встреча проходила в неформальной обстановке при участии главы Госкино Украины Филиппа Ильенко и мецената Игоря Янковского, который поддержал поездку талантливых режиссеров в Канны.

Открывая встречу, Игорь Янковский обратил внимание присутствующих на ту роль, которую играют подобные киноконкурсы в развитии кинематографа: "Наша главная цель — помочь украинским режиссерам завязать полезные связи на международном уровне, содействие в их профессиональном и творческом развитии. А благодаря участию в международных кинофестивалях, присутствию на них молодого поколения режиссеров мы укрепляем украинскую позицию на международном уровне!"

Филипп Ильенко рассказал о совместном проекте с общественной организацией "Инициатива во имя будущего", основателем которой является Игорь Янковский: "Благодаря поддержке Игоря Янковского мы смогли в этом году заявить об украинском кино на масштабном кинофоруме. Впервые не только на Каннском кинофестивале, но и в истории Украины мы провели бизнес-ланч "MEET UKRAINIAN PRODUCERS", где смогли наладить перспективный диалог украинских режиссеров и продюсеров с их иностранными коллегами".

Молодые режиссеры поделились впечатлениями от поездки во Францию. Их короткометражные фильмы, показанные во время работы Каннского кинорынка 18 и 19 мая, вызвали большой интерес среди иностранных продюсеров и отборщиков международных кинофестивалей. "Канны вдохновляют снимать новые фильмы, чтобы вернуться туда уже для участия в конкурсной программе", — отметила молодая кинематографистка Рита Кузьмина, участница проекта "Короче, Канны".

Никон Романченко, который уже второй раз принимал участие в работе Каннского кинофестиваля, дал советы будущим участникам кинофестиваля: "Очень легко растеряться из-за обилия людей и мероприятий, которые проходят в Каннах каждый день. Поэтому нужно заранее подготовиться, выбрать мероприятия и мастер-классы, которые для вас в приоритете". А Нариман Алиев, участник 66-го Берлинского кинофестиваля, именно в Каннах завязал деловые контакты с французским продюсером, который заинтересовался совместной реализацией следующего проекта молодого украинского режиссера.

Напомним, "Короче, Канны" — реализованный общественными организациями "Современное украинское кино" и "Инициатива во имя будущего" проект, в рамках которого были отобраны 10 перспективных молодых кинорежиссеров для участия в 69-м Каннском кинофестивале. Они смогли не только лично представить свои короткометражные картины, но и принять участие в мастер-классах и воркшопах, которые способствовали их профессиональному становлению.

Анастасия Бахмутова