"Океан Эльзы" произвел фурор в Киеве: опубликованы впечатляющие фото и видео концерта

18 июня в Киеве в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" состоялся концерт популярной украинской рок-группы "Океан Эльзы" и ее лидера Святослава Вакарчука.

На официальной странице группы в Facebook появились впечатляющие фотографии с концерта.

"Киев, это — любовь! Спасибо вам!!!", — говорится в подписи к фотографиям.

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Выйдя на сцену, первым делом Святослав Вакарчук поблагодарил слушателей за доверие, а также посвятил песню "Возвращайтесь живыми" военным АТО.

На разогреве у "Океана Эльзы" играла рок-группа SINOPTIK.

"Для нас это лучшая группа не только в Украине, но и в мире. Мы не пропустили ни одного концерта в Киеве", — говорят поклонники.

"Три споловиной часа чудесных ощущений. Концерт чудесный. Спасибо музыкантам и всем, всем кто его организовал. Это событие останется на долго", — пишут в соцсети.

"Вражаючий концерт, неймовірні відчуття, шаленна об"єднююча сила! Це набагато більше, ніж музика....Дякую!!!"

"Було крутезно!!!! Я в захваті! Отримала массу позитиву і енергії! Окрема подяка Славіку Вакарчуку!!! Це було неперевершено!!!! Дякую!!!", — благодарили зрители своих любимых музыкантов.

видео: youtube.com