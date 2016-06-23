Новая философия Вакарчука о коррупции и популизме в Украине

Известный украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выразил свое своеобразное мнение о коррупции и популизме в Украине.

В своем микроблоге Twitter, он сравынил коррупцию с раковой опухолью, а популизм — с воздействием морфия.

"Если коррупция — это раковая опухоль украинского государства, то популизм — это шприц с морфием. И первое, и второе убивает. Просто второе убивает сладко", — написал Вакарчук на своей странице.

@khariton_off я завжди пишу те, що думаю. Часто те, що більшості не подобається. Так що про солодко- це не до мене — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 23 червня 2016 р.

За 15 минут публикация получила 68 ретвитов и 126 лайков.

Также артист отметил, что его твиты отличаются прямотой.

"Я всегда пишу то, что думаю. Часто то, что большинству не нравится. Так что сладко — это не обо мне", — прокомментировал он свою публикацию.

Напомним, Вакарчук предлагает в Украине ввести двойное гражданство.