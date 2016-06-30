Игорь Янковский наградил победителей конкурса детского рисунка ценными призами

25 июня в "Украинском доме" подвели итоги старта IV Всеукраинского конкурса детского рисунка "Украина: Путь к миру!", старт которому 15 марта дал основатель Благотворительного фонда "Инициатива во имя будущего" Игорь Янковский. В торжественной обстановке на оглашение имен победителей конкурса собралось больше 260 участников вместе с родителями.

В крупнейшем в Украине конкурсе детского рисунка в этом году приняли участие 485 юных художников в возрасте от 5 до 17 лет. Наиболее активными стали дети из Киева, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Николаевской, а так же Донецкой областей. Перед официальным оглашением результатов с необычным творческим перфомансом выступил художник Денис Дытынюк, который с помощью двух холстов и красок красноречиво продемонстрировал и путь к миру, и надежду на счастливое будущее Украины.

В теме конкурса, по словам Игоря Янковского, отражено стремление не только молодого поколения, но и всего украинского народа к миру и благополучию в нашем государстве. "Все, что мы делаем в течение последних четырех лет в рамках Конкурса детского рисунка, посвящено молодому поколению украинцев. "Украина: путь к миру!" через глаза детей, через их рисунки доносит до всего мира образ Украины, который мы все храним в наших сердцах!" — сказал меценат перед оглашением имен победителей конкурса.

Отбором работ талантливых детей занималось профессионально жюри в составе: художницы Олеси Джураевой, художника и книжного графика Костя Лавро, финалистки II Всеукраинского конкурса рисунка Янны Дубниковой и одаренной Аэлиты Андре из Австралии, которая носит звание самой молодой художницей мира. 9-летняя Аэлита подчеркнула, насколько тяжело жюри было отбирать рисунки: "Все рисунки были настолько отлично выполнены, что мне было очень трудно выбрать первые места, потому что каждый рисунок по-своему изобретателен и выражает эмоциональный состояние художника".

В итоге, были отобраны 40 финалистов в 3-х возрастных группах и 10-ти дополнительных номинациях. Победителей среди самых маленьких художников (в возрасте от 5 до 8 лет) жюри признало Дениса Потобенька, который покорил опытных художников рисунком "Патриотическая улитка". В возрастной группе от 9 до 13 лет первое место заняла работа Анастасии Мищановой "С меня проходит путь от войны к миру", которая, по мнению большинства, красноречиво отображает стремления организаторов конкурса рисунка. А самой старшей победительницей в возрастной группе от 14 до 17 лет стала подающая надежды Наталья Богайчук, автор рисунка "Радость материнства". Все финалисты конкурса получили ценные награды, которые должны помочь в их творческом развитии. А победители получили возможность пройти 10-дневные индивидуальные курсы от Художественного центра "Аурум" с мастер-классами и занятиями, где юные художники смогут освоить новые техники рисования.

Конкурс детского рисунка "Украина: Путь к миру", по словам Игоря Янковского, стал для маленьких украинцев платформой, где они могут поделиться своим видением дальнейшего развития Украины. Со всеми рисунками победителей и финалистов конкурса все желающие смогут познакомиться лично, посетив экспозицию в "Украинском доме", которая будет длиться до 9 июля.

Андрей Ткаченко