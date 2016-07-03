Российский журналист во Львове запел на украинском и сравнил Вакарчука с Высоцким

Известный российский тележурналист Леонид Парфенов посетил джазовый фестиваль во Львове Alfa Jazz Fest, где признался в любви к творчеству Святослава Вакарчука.

Парфенов прилете из Москвы через Варшаву, рассказал в интервью программе "Світське життя".

По словам Парфенова, во Львове он бывает часто, невзирая на навязанный российскими СМИ статус города как "бандеровского". В этот раз он добирался сюда авиарейсом из Варшавы.

Говоря о творчестве "Океана Эльзы" и лично фронт-мена группы Святослава Вакарчука, журналист не сдерживал эмоций, называя его не иначе как национальным сокровищем Украины.

"Харизматичность человека, песни которого представляют национальную идею — это покорило. В России такого не было со времен Высоцкого. Я хорошо помню, как вся зима прошла под знаком песни "Мить".

Отвечая на вопрос Кати Осадчей о том, что журналист довольно дипломатично обходите острые углы российско-украинских отношений, Парфенов сказал: "Какие острые углы? Все углы уже тупые давно, там давно нет отношений. Какие отношения, если лететь приходится через Варшаву?".

Как сообщалось, сам Святослав Вакарчук очень эмоционально отреагировал на гибель на Донбассе оперного певца Василия Слипака, написав в соцсети о том, что такой голос не может умереть.

видео: Світське життя