Мила Йовович о страданиях Украины: разбивают мне сердце

Американская актриса с украинскими корнями Мила Йовович заявила, что все происходящее в нашей стране очень близко ее сердцу.

Об этом она рассказала на Love Ball Натальи Водяновой в Париже (столица Франции), пишет ТСН со ссылкой на данные "Светской жизни".

По словам знаменитости, ей очень тяжело видеть, как ее народ страдает, как украинцы переживают войну.

"Страдания моей страны разбивают мне сердце", — отметила Йовович.

Ранее сообщалось, что Мила Йовович открыла сайт для сбора пожертвований людям, которые пострадали на Майдане в Киеве. Узнать больше об инициативе знаменитой актрисы можно здесь.

Видео: ТСН