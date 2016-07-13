В Великобритании планируют опубликовать повесть Саддама Хусейна

Повесть, которая была написана свергнутым президентом Ирака Саддамом Хусейном, будет издана на английском языке в Великобритании.

Об этом сообщает Телеграф, ссылаясь на The Guardian.

Книга будет выпущена независимым издательством Hesperus, которое описывает ее как смесь "Игры престолов" и "Карточного домика".

Ранее повесть уже издавалась на других языках, включая японский и турецкий, под названиями "Танец дьявола" и "Проклятые, прочь!". Она описывает жизнь народа, который жил возле Евфрата 1,5 тысячи лет назад и был вынужден бороться с иноземными захватчиками. Названия у английского перевода пока нет, но издательство планирует выпустить книгу в декабре 2016 года, в десятую годовщину казни Хусейна.

Хусейн был казнен через повешение в Багдаде утром 30 декабря 2006 года. Ранее иракский суд приговорил его к повешению за причастность к расправе над 148 жителями деревни эд-Дуджейль в 1982 году, где на него было совершено покушение. Наблюдатели и правозащитники назвали суд на Хусейном политизированным, а его казнь - очевидным актом мести.

Напомним, в мае была опубликована последняя книга Умберто Эко.