Депутат Госдумы РФ предлагает запретить группу Rammstein

В среду, 14 июля, депутат Госдумы Роман Худяков предложил запретить группе Rammstein выступать в России и отправил обращение на имя министра культуры Владимира Мединского с просьбой проверить, не противоречат ли их тексты и клипы российскому законодательству.

Об этом сообщает tvrain.ru.

Ксения Собчак во время интервью на Дожде предложила Худякову разобрать текст песни Moskau, чтобы депутат на примере показал, где же там нарушения.

Депутата смутили слова песни: "Этот город — девица легкого поведения".

Напомним, депутаты Госдумы предлагают перевозить Ксению Собчак в клетке.