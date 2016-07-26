В Киеве открылась выставка эксклюзивных кукол-мотанок

Вчера, 25 июля, в Киеве в музее Гетманства открылась выставка авторских кукол-мотанок, которые представляют 24 области Украины — "25 сестер Независимости".

Над коллекцией трудились сестры-мастерицы Наталья и Татьяна Катриченко.

Каждая мотанка исполнена в технике отельного региона Украины.

"Мы хотели показать этой выставкой, какая Украина разноцветная и разнообразная. Это не только стереотипные — черное, красное и крестиком. Мы хотели показать, что украинцам, независимо от региона, есть чем гордиться", — рассказала Наталья Катричеко в интервью hromadskeradio.org.

Сестры хотят повезти выставку "25 сестер Независимости" по всем регионам Украины, чтобы каждый житель имел возможность посмотреть на особенности вышивания в своем крае. В Киеве выставка будет открыта для посетителей до 8 августа.

Напомним, Украина показала новые образцы боевой техники на выставке в Париже.