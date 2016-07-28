Гройсман нашел деньги на "Евровидение-2017"

Кабмин нашел деньги на проведения "Евровидения", которое состоится в Украине в 2017 году.

Об этом написал у себя на странице в Facebook.

Правительство уже дало Европейскому вещательному союзу гарантий на 15 миллионов евро. И даже обеспечило Госкомтелерадио средствами для всех необходимых мероприятий.

Поэтому в следующем году конкурс точно состоится в Украине. А вот с городом еще не определились. За право проведения борются Одесса, Киев и Днепр. Но выбор победителя перенесли на неопределенный срок. По словам министра культуры Евгения Нищука, даты, которая бы ограничивала оргкомитет, нет. Город-победитель объявят, когда решат все технические и организационные проблемы, а также выполнят рекомендации европейских партнеров.

Напомним, в Украине начинают подготовку к национальному отбору на Евровидение-2017.