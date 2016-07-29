Вице-президент США снимется в сериале "Закон и порядок"

В одном из эпизодов сериала "Закон и порядок. Специальный корпус" появится вице-президент США Джо Байден.

Об этом пишет издание Публичные люди, ссылаясь на Associated Press.

Съемки пройдут сегодня, 29 июля, в Нью-Йорке.

Когда серия с участием политика выйдет на экраны, пока не уточняется.

Как рассказали в Белом доме, эпизод будет посвящен борьбе с сексуальным насилием против женщин.

Байден активно участвует в мероприятиях, посвященных вопросам жестокого обращения с женщинами — он выступает на телевидении (часто с актрисой из "Закона и порядка" Маришкой Харгитей), привлекая внимание к проблеме.

"Закон и порядок. Специальный корпус" — первый спин-офф оригинального сериала "Закон и порядок". Он вышел на канале NBC в 1999 году. Главная героиня проекта Оливия Бенсон (Маришка Харгитей) родилась в результате изнасилования, поэтому решила посвятить жизнь расследованию преступлений, совершенных на почве патологического сексуального влечения. Сам "Закон и порядок" закрылся в 2010 году.

Напомним, Остап Ступка отказался сниматься в российском сериале.