Дочери российских политиков примеряли вышиванки

Мария Гайдар и Жанна Немцова посетили столицу Украины и надели традиционные вышитые наряды.

Об этом написал народный депутат Мустафа Найем опубликовал в своем Instagram.

Политик также опубликовал совместную фотографию внештатного советника главы Одесской ОГА Марии Гайдар (дочь экс-депутата Госдумы РФ Егора Гайдара) с дочерью убитого российского оппозиционера Бориса Немцова Жанной.

На фото девушки сидят в кафе в украинских вышиванках.

"Мария Гайдар и Жанна Немцова в украинских вышиванках в интерьере грузинского ресторана в Киеве", — подписао фото Найем.

На Марии черная вышиванка со светлой вышивкой. Жанна предпочла белую рубаху с традиционной красно-черной вышивкой.

Напомним, The New York Times назвал украинскую вышиванку трендом сезона.