Роман Балаян пишет сценарий под Вакарчука

Режиссер Роман Балаян рассказал, что сценарий своего фильма он пишет под лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

Об этом сообщает Апострофу.

"Лень записывать, пока не узнаю, есть ли возможность достать деньги и снять фильм. Если такое случится, то в главной роли вижу Святослава Вакарчука. По крайней мере, я под него пишу", —рассказал Балаян.

Также режиссер рассказал, о чем будет его новый фильм.

"Дело в том, что хирург — это первые две страницы. Дальше к этому не возвращаемся вообще. Этот самый хирург сделал операцию своему 7-летнему крестнику, сыну его близких друзей. А мальчик прямо на операционном столе умер, непонятно почему, была простейшая операция", — признался Балаян.

Сможет ли Вакарчук сыграть главную роль пока неизвестно. Но режиссер подчеркивает, что очень на это надеется.

"Мне бы все-таки очень хотелось, чтобы снялся именно Вакарчук. Я понимаю, что ему, может, это не так и нужно. В кино снимаются, чтобы стать известными, а его и так все знают, больше чем любого артиста", — подчеркнул Балаян.

Напомним, "холостяк" Макацария будет снимать фильм о романе с украинкой.