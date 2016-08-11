Его зомбировал Путин: украинский режиссер рассказал, почему перестал общаться с Михалковым

Известный украинский режиссер Роман Балаян, который готовит сценарий новой картины под музыканта Святослава Вакарчука, поделился мнением о влиянии властей на россиян и рассказал, что думает о московском коллеге, поддержавшем политику президента РФ Владимира Путина.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

Отвечая на вопрос об отношениях художника с его российскими коллегами, Балаян упомянул скандального режиссера Никиту Михалкова, который стал персоной нон грата в Украине.

"Уже полтора года с ним не общаюсь, не звоню. Что-то мешает мне. Все эти его передачи… Зачем он влез туда, я не знаю. Самое ужасное, что он это делает искренне, я его хорошо знаю. Это искреннее заблуждение", — говорит Балаян.

Режиссер уверен, что Михалков оказался под влиянием Путина.

"Еще в 78-м году он говорил мне о "просвещенной монархии". Путин уже чувствует себя монархом, думаю, это он его и убедил. Очень жаль. Я не понимаю, не принимаю ни одной его политической мысли. Но он мой друг. Правда, если я услышу, что он где-то крикнул "бей украинцев", я тут же вычеркиваю из своей жизни", — сказал он.

"При советской власти не было режиссера, у которого бы все пять первых фильмов были настолько классными. Это был лишь он, Михалков. Но, увы...", — отметил Балаян.

75-летний ветеран кинематографа сегодня открыто говорит о нелюбви к российскому лидеру РФ и считает, что политика Путина вредит имиджу всех россиян.

"Он там зомбировал своих и нас теперь зомбирует своими действиями", — отметил Балаян.

Напомним, еще в 2014 году украинские кинематографисты обратились к коллегам в России: войны допустить нельзя.

фото: УНИАН