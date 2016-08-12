Крымский режиссер вышил крестиком мультфильм об Украине, опубликовано видео

В мультике сначала очерчиваются границы Украины с аннексированным Крымом.
Крымский актер и режиссер Нико Лапунов
Крымский актер и режиссер Нико Лапуновсоздал трогательный мультфильм об Украине, используя технику вышивания крестиком.
Об этом сообщает 24tv.ua.
Свою работу художник опубликовал в интернете.
В мультике сначала очерчиваются границы Украины с аннексированным Крымом. При этом автор риторически спрашивает: "Где я?".
Затем он крестиком обозначает на крымском полуострове, где его родной дом, а вторым крестом, уже на территории материковой Украины, вблизи Николаева, – место, где он находится сейчас. И вышивает тропу из стрелок.
Впоследствии вышитый полуостров "рассасывается", от него остается едва заметный след на фоне Черного моря.
Напомним, фильм украинского режиссера покажут на Венецианском кинофестивале.