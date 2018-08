Украинская команда получила премию MTV Video Awards

Украинская студия Gloria FX получила награду MTV Video Music Awards новый клип группы Coldplay "Up & Up".

Об этом сообщает Главком, ссылаясь на журнал Elle.

28 августа в Нью-Йорке состоялась церемония MTV Video Music Awards 2016 — главное событие в мире музыкиал.

Конкурентами Gloria FX в номинации "Лучшие визуальные эффекты" были работы Pillowtalk от ZAYN, Send My Love (To Your New Lover) от Адель, M3LL155X от FKA twigs, Can't Feel My Face от The Weeknd.

Студия Gloria FX основана в Днепре в 2008 году, на ее счету визуальные эффекты и постпродакшен для клипов Канье Уэста, Мэрилина Мэнсона, Muse, Бритни Спирс, Игги Азалии, Дэвида Гетты, OneRepublic, FKA Twigs.

Напомним, Бейонсе снялась в клипе Coldplay.