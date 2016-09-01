1 сентября: Вакарчук выступил на торжественной линейке в военном лицее

В честь 1 сентября солист Океан Ельзи Святослав Вакарчук побывал в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна.

Об этом пишет Ivona.

Музыкант поздравил первокурсников с началом учебного года и сказал им много вдохновляющих напутствий.

"Вас здесь учат в первую очередь быть настоящими воинами и быть достойными звания героев в будущем. Действительно, настоящий герой тот, кто, не задумываясь в сложных временах, готов отдать самое дорогое, что у него есть – свою жизнь ради родины", – сказал Вакарчук.

Напомним, Святослав Вакарчук показал фото с одноклассниками.