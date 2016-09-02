Сепаратистский скандал в киевском вузе: преподаватели прославляют Россию в соцсетях

В столичном педагогическом вузе преподаватели иностранных языков поддерживают сепаратистов и призывают сменить действующую власть.

Об этом в сети сообщают блогеры, передают в сюжете ТСН.

Сестры Инна и Ирина Ковальчук работают в Национальном педагогическом университете Драгоманова днем, а вечером прославляют Россию в социальных сетях. В частности, одна из сестер в День национального флага в Украине опубликовала фотографию с российским триколором.

Ректор вуза Виктор Андрющенко не реагирует на политические взгляды сестер, а коллеги преподавателей закрывают на это глаза.

В свою очередь, министр образования Лидия Гриневич заявила, что такие преподаватели должны быть немедленно уволены из вуза.

Напомним, в Киеве СБУ накрыла сепаратиста. Агитировал за создание "Киевской народной республики".