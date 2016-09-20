Крым Россия не переварит и Украину не победит — российский писатель

20 сентября 2016, 12:57

Война в Украине была затеяна с целью поделить или захватить ее полностью, говорит писатель. 

Владимир Войнович

Известный российский писатель Владимир Войнович высказался по поводу агрессивной политики президента РФ Владимира Путина и российского вторжения в Украину.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

По его мнению, у россиян меняется мнение в отношении захвата Крыма и войны на Донбассе

"Российское руководство наломало много дров, ситуация стала до такой степени безнадежной, что это ощущают не только такие, скажем, чувствительные люди, как я. Многие в России сейчас разочарованы. Официальная пропаганда говорит об одном, но бытовые наблюдения — о другом. Все чаще слышно: да отдайте обратно Крым украинцам, завершите эту бузу на Донбассе, зачем она нам?! По своим знакомым сужу. Встречаюсь с теми, кто прежде кричал "Крым наш!", спрашиваю — ну что, Крым ваш? — не хотят отвечать, опускают голову", — говорит писатель.

Войнович также отметил, что война была затеяна с целью Украину поделить или захватить полностью. И сейчас Путину хочется, чтобы Донецк и Луганск остались раной, которая мешала бы Украине двигаться дальше.

"Те, кто начинали, наверно, думали, что все пойдет по крымскому сценарию: придут "зеленые человечки", вспорют животы активистам, как это было сделано в Горловке (весной 2014 года в Горловке были зверски убиты депутат от "Батькивщины" Владимир Рыбак и студент Юрий Поправко —ред.), и на этом все кончится. Надежды у них такие были. Но надежды эти, к счастью, не оправдались.

Возможно, сейчас Путину хочется, чтобы Донецк с Луганском остались раной, которая мешала бы Украине двигаться дальше. Он не может допустить успешного развития событий в Украине — слишком соблазнителен был бы этот пример для России! Поэтому война продолжается.

Российские военные по-прежнему находятся на этой территории, по-прежнему гибнут люди, в том числе мирные граждане. Знаете, если сейчас там, в "зоне АТО", провели бы нормальный референдум, не под дулами автоматов, а нормальный, и спросили бы людей, что они предпочитают — продолжать войну за так называемую независимость или вернуться в Украину, думаю, результат был бы однозначным", — считает писатель.

Войнович также заявил, что Россия никогда не переварит оккупированный Крым и не победит Украину. Причем, это было ясно в самом начале вооруженной агрессии.

"Первое лицо развращено безнаказанностью и несменяемостью. Путин начал свое правление с ограничения демократических свобод, но поначалу вел себя осторожно. Особенно во внешней политике. С такой политикой можно было как-то мириться.

А потом пошло: война с Грузией, захват Крыма, покушение на юго-восток Украины. Были нарушены важные международные договоренности. К тому же, всякому думающему человеку было ясно, что Россия наносит непоправимый вред не только Украине, но и самой себе. Ясно было, что Крым она не переварит, Украину не победит, моральные, экономические и политические последствия можно было предвидеть. И некоторые люди предвидели, но не смели возразить.

Когда Путин запросил у Совета Федерации разрешения использовать войска за пределами страны, не оказалось ни одного голоса против! И в результате — на Донбассе безумная бойня, разрушенные дома, унесенные тысячи жизней. Был в этом хоть какой-нибудь смысл? Не было. Сейчас перемирие, но оно слишком хрупкое, чтобы считать, что вся эта кошмарная история завершилась", — говорит он.

Писатель надеется, что война на Донбассе завершится и украинцы с россиянами помирятся и станут снова соседями

"И все-таки когда-нибудь она завершится. Я помню громко прозвучавшее стихотворение Анастасии Дмитрук "Никогда мы не будем братьями". Насчет братьев спорить не буду, а соседями останемся и через какое-то время помиримся. При нынешнем российском руководстве — вряд ли. Но при следующем — непременно. Мы все равно слишком друг с другом связаны", — подытожил Войнович.

Напомним, ранее писатель заявлял, что Путин оказался заложником своего вранья и проиграл войну в Украине. 

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