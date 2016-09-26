Начался чат с актёром Анатолием Пашининым

На сайте "Главред" начался чат с актёром театра и кино Анатолием Пашининым.

В ходе чата Анатолий расскажет о своей роли в первом украинском экшне под названием "Правило боя". По сюжету Анатолий играет Анисима — бандита и правую руку главного антигероя киноленты. В центре фильма — история перспективного боксера по имени Тарас, который вместе с друзьями зарабатывает себе на жизнь с помощью уличных боёв. Всеукраинская премьера фильма состоится 24 ноября во всех кинотеатрах страны.

О своём персонаже, о том, как работать на одной площадке со Станиславом Бокланом, Александром Усиком, Алексеем Горбуновым, Женей Галичем, а также о других творческих моментах актёр расскажет зрителям во время чата в понедельник.

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