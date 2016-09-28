В Украине презентовали сборник песен из АТО

В сборник песен из АТО вошли 20 композиций.

Об этом пишет visti.pro.

Все песни были написаны военными на Востоке во время боевых действий.

На презентации диска авторы песен спели свои произведения перед зрителями. В этой лирике все — и слезы расставания с близкими, и сила настоящей дружбы.

В сборник "Песни, рожденные в АТО" вошло 20 авторских треков украинских воинов. На столичной презентации каждая песня сопровождалась громкими аплодисментами. Поскольку в зале большинство зрителей были участники войны на Востоке.

Напомним, в Украине снимают сериал о приключениях бойцов АТО.