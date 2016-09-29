Украинская певица объяснила, как поступать с артистами, которые ездят в Россию

Осуждать артистов, которые ездят выступать в Россию — не правильно, ведь на это могут быть разные причины.

Так заявила певица Ирина Федишин на чате в "Главреде".

Певица считает, Украина столько всего пережила за последние годы, что нужно любить и ценить свое родное. "Украина столько всего пережила за последние годы, в данной ситуации я не считаю, что сильно любить украинское это перегибанием палки. Потому что наша культура, наш язык, наши традиции — это все наше родное. А то, что родной, — самое лучшее", — заявила Федишин.

Она также добавила:"В любом случае осуждать любого человека — это неправильно. Мы не знаем, что этого человека побудило совершить так или иначе. Возможно, этот артист никогда себя и не чувствовал украинцем, поэтому он сейчас — на другой стороне. Но каждый человек, несмотря на свою профессию, остается прежде всего украинцем. Поэтому при данных обстоятельствах артисты, которые ездят в Россию поступают неправильно. Жизнь все равно внесет свои коррективы. В первую очередь, зрители сделают выводы. Если будет надо, то они накажут этих исполнителей: они могут не ходить на концерты, не слушать их песни, не интересоваться их творчеством", — считает артистка.

Напомним, Минкульт хочет создать агентство для запрета пророссийских артистов.