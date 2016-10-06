Итоги Национального рейтинга благотворителей: Фонд Игоря Янковского стал лидером в сфере культуры

Накануне европейского Дня благотворительных фондов, 30 сентября, в Киеве собрались представители благотворительных фондов и организаций со всей Украины, всего более 100 участников. В этот день проходило награждение победителей третьего "Национального рейтинга благотворителей", который формируется на основе налоговой отчетности фондов.

Победителей определяют в трех весовых категориях: с расходами до 1 млн. грн., от 1 до 10 млн. и свыше 10 млн., а также определяли лидеров в каждой сфере. Победителем рейтинга в номинации "За расходы в сфере культуры и искусства" стал Всеукраинский благотворительный фонд Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего".

"Вручение награды национального рейтинга благотворителей является для нас важным событием, признанием усилий фонда в поддержании талантливой украинской молодежи в области культуры и искусства. Я испытываю гордость за то, что фонд работает абсолютно прозрачно, что к нам не боятся присоединяться. Мы доказали: все, что мы сделали, было правильно и честно" — сказал меценат Игорь Янковский.

"Почетно быть лидером, но быть прозрачным в финансовом плане — обязанность благотворительных организаций. Подотчетность — ключ к сердцам людей, которые нам помогают. Поэтому цель национального рейтинга благотворителей — сделать открытую финансовую и налоговую отчетность благотворительных организаций в Украине стандартом и нормой их деятельности", — подчеркнула директор Украинского форума благотворителей и организатор рейтинга Анна Гулевская-Черныш.

По итогам 2015-го года 74 участника рейтинга благотворителей потратили 790,9 миллиона гривен! Тем не менее, только небольшая часть фондов открывают свои финансовые отчеты перед общественностью. По-прежнему, адресная социальная помощь остается приоритетной, в то время как на культуру, искусство и образование молодежи тратят менее 2%. Именно поэтому Игорь Янковский обещает увеличивать финансовую и организационную поддержку проектам в этом направлении, ведь это инвестиции в будущее нашей страны.

Среди реализованных проектов Фонда только в этом году особо выделяется поддержка украинского кинематографа и молодых режиссеров на известных международных кинофестивалях в Берлине, Каннах, Карловых Варах и проведение самого большого в Украине ежегодного конкурса детского рисунка. Работы финалистов и победителей неоднократно выставлялись не только в Украине и за рубежом — в Бельгии, Польше, Франции и в здании ООН в США. В этом году Игорь Янковский выступил инициатором проведения Всеукраинского конкурса короткометражных фильмов "Украина: Путь к миру!", который собрал 145 конкурсантов со всей Украины. Совместно с инициативной группой "Желтый автобус" Фонд организовал поездку 40 детей из прифронтовых территорий Донбасса в "Летний кинолагерь мира" под Одессой, где дети отдыхали и осваивали азы киноискусства.

Анастасия Бахматова