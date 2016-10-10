Картину Рафаэля "Дева Мария" случайно продали за 25 долларов

Картина, которую в 1899 году продали 25 долларов (2574 долларов в современных ценах), может оказаться работой Рафаэля Санти, а это значит, что ее примерная стоимость составит около 26 млн. долларов.

Об этом пишет art-news.

Ровно 117 лет назад картину Девы Марии посчитали обычной копией и продали за незначительную сумму, и лишь сейчас мир искусства узнал истинную ценность этого полотна.

Отметим, что изначально работу приобрел Джордж Хэмилтон-Гордон, который был четвертым графом Абердином и занимал пост премьер-министра Великобритании с 1852 по 1855 год. Многие считают, что в момент покупки картины Джордж Хэмилтон-Гордон был убежден, что платит именно за работу Рафаэля Санти, однако позже по неизвестным причинам портрет отнесли к другому менее известному художнику Инноченцо да Имола.

Открытие было сделано Бендором Гросвенором, искусствоведом и ведущим популярной программы на канале BBC под названием "Потерянные шедевры Британии". Гросвенор и команда экспертов обнаружили его в поместье Haddo House в шотландской области Абердиншир. Он взял разрешение и отнес картину реставратору из Эдинбурга Оуэну Дэйвисону, который выявил в манере и стиле работы поразительное сходство с полотнами итальянского художника и архитектора Рафаэля. "Обнаружение такой уникальной работы — очень волнующее событие. Эта прекрасная картина заслуживает того, чтобы ее смогли увидеть, как можно больше зрителей. Я надеюсь, что "Haddo Madonna", которая является единственным полотном известного художника, находящимся в собственности Шотландии, поможет привлечь еще больше людей в данную часть области Абердиншир", — рассказал Бендор Гросвенор.

Напомним, картину Пабло Пикассо "Сидящая женщина" продали за рекордно большую суму.