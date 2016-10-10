Одесская киностудия выложила все свои фильмы в Youtube

Одесская киностудия выложила в Сеть более 400 своих фильмов.

Об этом пишет odessafilm.com.ua.

В сети – 414 фильмов, снятых на киностудии с 1918 года и до настоящего времени.

В плейлисте можно найти такие известные картины, как "Весна на Заречной улице", "Место встречи изменить нельзя", "Три мушкетера" и другие. Кроме того, можно посмотреть и незаслуженно забытые фильмы: "Порт" (1975 г) — великолепный "морской" детектив, "Таинственный остров" (1941 г) — практически первая советская кинофантастика, "Куда он денется!" (1981 г) – яркая комедия, которая не проигрывает фильмам Гайдая, и много других. Ранее сообщалось, что Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило контракт на производство короткометражного фильма-дебюта Анны Смолий "Намерение" по одноименному роману Любка Дереша.

Напомним, государство даст деньги на съемки фильма по роману Жадана.