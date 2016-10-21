Украинский актер рассказал, какую роль мечтал сыграть всю жизнь

Всю жизнь мечтал сыграть роль Гамлета из одноименной пьесы Уильяма Шекспира, сейчас ведем переговоры с одним театральным продюсером, может, в 2017-м году мечта осуществится.

Об этом украинский актер, писатель, музыкант и телеведущий Антин Мухарский рассказал на чате в "Главреде".

Также собеседник издания сказал, что не планирует идти в политику.

"Часто приглашают, но я отказываюсь… это искусство компромиссов, а я пока интересуюсь радикальным искусством", — отметил артист.

Ранее Антин Мухарский говорил, что для него искусство делится на две основные категории: то, которое развлекает и удовлетворяет определенные эстетические потребности, а также то, которое исследует социум, время, людей, живущих в нем.