Скорбь и море цветов. В Киеве простились с народной артисткой Украины Валерией Заклунной

В Киеве в помещении Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки состоялась церемония прощания с народной артисткой Украины Валерией Заклунной, которая умерла на 75-м году жизни.

На церемонию прощания пришли коллеги по цеху и друзья. Пресса отметила появление гендиректора Национального театра имени Ивана Франко — Михаила Захаревича. Последние годы отношения между театром Франко и театром русской драмы Леси Украинки были прохладные, пишет KP.ua.

Узнаваемых персон было мало — бывшая нардеп от Партии регионов Анна Герман, лидер Компартии Украины Петр Симоненко и глава Социалистической партии Александр Мороз. Дело в том, что Заклунная с 1977 года была членом Коммунистической партии и по спискам КПУ с 1998 года по 2007 избиралась депутатом парламента.

Похоронили народную артистку на Байковом кладбище рядом с третьим супругом — Александром Мироненко, который скончался два года назад.

Заклунная более 50 лет работала в театре имени Леси Украинки, сыграла в 40 спектаклях и снялась более чем в 30 советских фильмах. Больше всего она запомнилась публике в роли любовницы Горбатого в телесериале "Место встречи изменить нельзя".

Награждена золотой медалью им. Довженко (1978 г.) и Госпремией СССР (1979 г.). Является лауреатом Государственной премии УССР им. Шевченко (1975 г.). Герой Украины с 24 августа 2012 года.