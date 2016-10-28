Режиссер Алексей Шапарев: Голливуд сожрал всех

На сайте "Главред" состоялся чат с режиссером фильма "Правило боя" (а также "Гвардия", "Киевский торт") Алексеем Шапаревым и актером театра и кино, исполнителем главной роли в фильме "Правило боя" Владиславом Никитюком. "Правило боя" — первый украинский спортивный экшн, всеукраинская премьера которого состоится 24 ноября. В центре фильма — история перспективного боксера, который вместе с друзьями зарабатывает себе на жизнь с помощью уличных боёв. Владислав сыграл главного героя фильма — Тараса, обычного парня с улицы, который в последний момент в силу обстоятельств должен заменить сына тренера и выступить в финальном боксерском поединке против грозного противника.

Как отбирались актеры для "Правила боя"? Чем похож Владислав Никитюк и его персонаж из фильма Тарас? Как работалось актерам на площадке с такими мэтрами как Алексей Горбунов и Станислав Боклан? Почему Никитюк считает съемки в "Правиле боя" кинораем? Что мешает развиваться украинскому кино сегодня? Должен ли артист открыто высказывать свою гражданскую позицию?

Об этом и многом другом читайте в стенограмме чата с Владиславом Никитюком и Алексеем Шапаревым.

lolka_bolka: Влад, расскажите, а как вы познакомились?

Владислав Никитюк: Мы познакомились достаточно давно — на пробах фильма "Киевский торт". Меня туда притащил Дима Ступка. И тогда мне Леша не понравился, потому что тогда он даже не дал мне возможности попробоваться на роль. У того персонажа было очень много текста, я учил, представлял, как буду действовать, чем удивлять. А Леша бегло посмотрел на меня и тут же сказал: "Нет, по типажу не подходит. Можешь даже не показывать". Я расстроился, но понял, что типажность в кино никто не отменял, каким бы талантливым актером ты ни был.

Уже потом мы встретились на пробах, когда подбирались актеры для исторической драмы про Тараса Шевченко. Я пробовался на молодого Шевченко. Теперь уже Леша мне понравился, потому что на этот раз я уже увидел в его глазах заинтересованность во мне как в актере. Меня утвердили на роль. Но поработать, к сожалению, так и не удалось — проект "заморозили", так он в "морозилке" и стоит.

Позже мы работали вместе в маленькой короткометражке, где Алексей выступал там не в качестве режиссера, а оператора. Там уж он мне сказал, что будет снимать кино, не сериал, и что для меня там будет роль. Но тогда он утаил, что для меня там будет главная роль в фильме "Правило боя".

lolka_bolka: Влад, расскажите о Вашем герое — Тарасе. Сложно ли было вжиться в роль? Чего в герое больше: позитива или негатива?

Владислав Никитюк: Этот вопрос мне так часто задают, что я уже даже не знаю, что отвечать. Тарас — и не отрицательный, и не положительный. Он — живой человек. Перед ним возникает вопрос выбора.

На ум приходят слова французского поэта Поля Элюара: "Даже в самой кромешной печали есть открытое настежь окно, озаренное светом". Поэтому не нужно бояться последствий — нужно иметь терпение, чтобы найти свой свет.

Мы с Тарасом похожи внешне: я хожу с фингалом, и он половину фильма будет ходить с фингалом. :) Но сам персонаж сильнее меня — и физически, и по характеру.

lolka_bolka: Алексей, расскажите, после полнометражного "Киевского торта" почему решили снимать спортивный экшн "Правило боя"? Что стало вдохновением?

Алексей Шапарев: После "Гвардии", а не "Киевского торта". "Торт" был давно.

Посмотрел бой Васи Ломаченко, прочел несколько статей о нем и понял, что это очень хороший образ героя.

lolka_bolka: Какой главный меседж у картины "Правило боя"? Интересно узнать взгляд и режиссера, и актера.

Владислав Никитюк: Пока что я не знаю, какой меседж, потому что фильма еще не видел. Сценарий — это одно, а что получилось в итоге — другое. В процессе сценарий не раз переделывался и перекраивался.

Алексей Шапарев: Таких меседжей много разных. Если говорить буквально, то "твой дух — твое оружие". А так, это история о выборе героя. Финал такой, что герой сам решает, проиграть ему или победить, что влечет за собой много последствий. От его выбора зависит не только его судьба.

lolka_bolka: Алексей, как вы собирали каст фильма? Делали ли кастинг или сразу знали кого хотите пригласить на ту или иную роль?

Алексей Шапарев: Сразу знал. Вообще не люблю делать кастинги — это утомительно.

Lena Khudenko: Олексію, уявіть, що ви знімали фільм "Правило бою", наприклад, в Америці. Хто б із голлівудських акторів зміг би замінити Нікітюка, Трегубову, Галича, Ступку, Боклана, Сеїтаблаєва, Пашиніна, Логунову, Горбунова?

Алексей Шапарев: Горбунов — Аль Пачино; Боклан — Джон Тортурро; Пашинин — ДиКаприо; Логунова — Марго Робби; Ступка — незаменимый актер; Галич — Джаред Лето; Трегубова — Шарлиз Терон; Никитюк — это только Никитюк.

lolka_bolka: Алексей, если бы у вас была возможность пригласить какого-то актера или актрису из-за рубежа в свой фильм, кто бы это был и почему?

Алексей Шапарев: Том Харди.

Lena Khudenko: Владе, якби знімали фільм "Правило бою", наприклад, в Америці. Хто б із голлівудських акторів міг би замінити Вас, Трегубову, Галича, Ступку, Боклана, Сеїтаблаєва, Пашиніна, Логунову, Горбунова?

Владислав Никитюк: Никто бы не смог заменить. Такие артисты незаменимы. :)))

Lika: Алексей, актерский состав в вашей картине "Правило боя", бесспорно, звездный. Скажите, а охотно ли звезды согласились участвовать в этом проекте? И вообще, за весь период вашей режиссерской работы, с какими самыми необычными требованиями или условиями, необходимыми для их согласия на участие в съемках, со стороны артистов вам приходилось сталкиваться?

Алексей Шапарев: Необычных условий не было. Первое и главное условие всех актеров — интересная история. По-моему, таких вот "дайте подумать" не было — все сразу сказали "давай". Даже Александр Усик согласился без всяких условий. Единственное — нам пришлось под его график подстраивать наш съемочный распорядок.

lolka_bolka: Влад, расскажите, как работалось на площадке с такими великими актерами как Горбунов и Боклан? Помогал или давил их авторитет?

Владислав Никитюк: Замечательно работалось. Я назвал этот проект кинораем для актера. С Горбуновым мы общались меньше. А со Стасом я был знаком до этого. Когда появлялся Горбунов, то на съемочной площадке вся работа становилась в пять раз активнее. Пообщаться мы с ним не успели.

Не могу сказать, что Горбунов и Боклан "давили меня своим авторитетом" — они больше мне помогали своим примером. Со стороны я наблюдал, как работают эти мэтры. Со Станиславом мы общались по поводу актерской работы, он давал мне советы и рекомендации, так что он для меня своего рода наставник.

lolka_bolka: Алексей, как удалось пригласить в фильм Женю Галича? Написать саундтрек "Твой дух — твое оружие" — это его инициатива?

Алексей Шапарев: Спонтанная идея. Идея пришла мне утром, утром же и позвонил — он тут же согласился, и уже в обед мы встретились, чтобы все обсудить.

Саундрек — идея родилась само собой, все выстроилось в логическую цепочку.

lolka_bolka: Влад, а присутствует ли любовная линия в фильме? Это будет Даша Трегубова? Сложно ли было влюбиться в партнершу по площадке?

Владислав Никитюк: Когда в кадре появляется такая замечательная девушка как Даша Трегубова, то без любовных интриг тут не обойтись. Но Тарас — это тот персонаж, которому сейчас не до любви. У него в тот момент другие приоритеты.

lolka_bolka: Алексей, сложно ли было Вам, как режиссеру, уложиться в рамки бюджета фильма "Правило боя"? Вы отталкивались от него, или была какая-то финансовая свобода действий?

Алексей Шапарев: На этом вопросе вышел нервно покурить. :)))

Vopros: Когда будет допремьерный показ, как на него можно будет попасть? И вообще будут ли встречи съемочной группы и актеров с поклонниками?

Владислав Никитюк: Будут. Всё будет. Будут и фан-встречи, и допремьерный показ, о дате которого сообщим позже. Будут туры по городам — следите за информацией в Фейсбуке.

lolka_bolka: Влад, какие дальше планы после "Правило боя"? Дальше будете сниматься в экшнах или пробовать себя в новых жанрах?

Владислав Никитюк: Да, я буду сниматься, если мне предложат. Я сейчас задействован в трех проектах, названия пока не буду говорить. Но в ближайшее время ожидайте выход работы режиссера Тараса Дударя "Дом на холодном ключе" — четырехсерийная история, где вы увидите меня в новой роли.

strozhuk_k.: Пане Олексію, що, на ваш погляд, заважає розвиватися українському кіно зараз? Окрім, дуже-дуже скромних бюджетів... За скільки років у нас може по-справжньому розквітнути кіноіндустрія, якщо оцінювати реалістично? Дякую.

Алексей Шапарев: Это очень объемный вопрос. Над ним бьются многие умы. Первая причина — финансирование. Вторая — очень низкая стоимость продукта в Украине, каналы покупают его за скудные бюджеты. Также постоянное отсутствие маркетинговых бюджетов для продвижения фильмов — зритель часто даже не подозревает, что в Украине снят тот или иной фильм. Это один из немаловажных факторов. Также очень маленькая образовательная база по поставке кадров. Потому что даже люди, получившие высшее образование, добывают опыт, уже непосредственно участвуя в проектах. И таких пунктов много.

Мы несильно отстали от европейской киноиндустрии, которая находится в таком же грустном положении. Голливуд сожрал всех.

lolka_bolka: Алексей, сложно ли сейчас режиссеру кино работать в Украине? Поделитесь опытом, как находить средства для того, чтобы снимать фильмы?

Алексей Шапарев: Закрылся в кабинете и требует психолога. Курит... :)

MistF: Часто складывается впечатление, что чтобы прославить Украину, надо отсюда выехать, например, в ту же Россию. Это мы видим по примеру большого количества артистов, которые, только прославившись в России, стали востребованы и тут. Для актеров тоже срабатывает такая штука. Вот почему так? Не умеем ценить своих? Не умеем развивать свое? В чем беда? Спасибо.

Владислав Никитюк: Это не всегда так. Например, Станислав Боклан — он смог прославиться благодаря своим ролям в украинском кино и театре, своему упорству и работе. И мы знаем его не благодаря российским фильмам, а благодаря нашим, украинским.

Алексей Шапарев: Это простое "нет пророка в своем отчестве". Это вопрос не только об Украине — во всем мире так. Кто знал Люка Бессона, когда он снимал во Франции?

Valentyna: Питання і до Олексія, і до Владислава. З вашої точки зору, чи повинне мистецтво бути понад і поза політикою? Чи повинні митці говорити тільки про "високе і прекрасне", оминаючи гострі соціальні й політичні теми, аби нікого не дратувати? Дякую.

Владислав Никитюк: На артисте лежит очень большая ответственность, потому что к его мнению прислушивается его аудитория, зритель. Соответственно, он должен быть очень осторожен в своих высказываниях.

А должно ли быть искусство вне политики? Недавно появилось видео Константина Райкина, где он говорит, что "наша творческая деятельность должна быть зеркалом политики, и, глядя в это зеркало, политики должны видеть свои провалы и исправлять их".

Алексей Шапарев: Это настолько лично и индивидуально… Каждый творческий человек для себя решает сам, как ему творить, в каком поле.

Terenko_S.: Останнім часом потихеньку почали з'являтися картини українського виробництва — чи то фільми, чи то серіали. І не секрет, що все нове, що виходить, одразу потрапляє під шквал критики і "фукання" від наших же співвітчизників. Чому так? Чому у нас така публіка, що ладна заклювати своє ж, коли воно тільки-но робить перші кроки, тільки-но намагається сформуватися чи відродитися (як тут правильніше сказати). Адже зрозуміло, що одразу не народяться шедеври.

Владислав Никитюк: Мы еще не научились снимать так хорошо, чтобы нравилось нашему зрителю. Поэтому хорошо, что он требует. Если зритель требует качественного продукта, то это правильно — мы же работаем для него.

Алексей Шапарев: У нас очень много завистливых людей, которые ничего не делают. А человек, который создал картину от начала до конца, понимают, что это непросто. Такие люди не критикуют, а сочувствуют и горды тем, что ты один из них.

Lena Khudenko: Влад, а вы сами часто ходите в кино?

Владислав Никитюк: Не часто. Хожу только так, посмотреть, что происходит на кинорынке.

Lena Khudenko: Влад, с кем из артистов вы дружите?

Владислав Никитюк: Со многими. :)))

Lena Khudenko: Влад, у вас есть домашние животные?

Владислав Никитюк: Да, у меня есть кошка Матильда.

Margo: Влад, каково ваше отношение к современной молодежи и подрастающему поколению?

Владислав Никитюк: Я, наверное, старомодный человек. Потому даже не знаю, чем сейчас интересуется молодежь. :) Мне самому 24 года, но, вероятно, если я скажу, чем увлекаюсь, то нынешняя молодежь меня не поймет. Например, я не люблю смотреть современные фильмы — предпочитаю советское кино. Люблю книги читать. Последнее, что я прочел, — книга Довлатова "Соло на ундервуде". Эта книга меняет людей, она невероятно душевная. Я бы посоветовал всем больше читать и заниматься спортом. Развиваться, а не сидеть в соцсетях и телефонах.

Lena Khudenko: Влад, с кем бы вам хотелось поработать из украинских и голливудских актеров?

Владислав Никитюк: Из украинских мне бы хотелось поработать еще раз с Марком Дроботом. Также я бы с удовольствием окунулся в рабочую атмосферу с Алексеем Горбуновым, Станиславом Бокланом... список можно продолжать. Из голливудских актеров — с Джудом Лоу...

Lena Khudenko: Влад, кто ваш кумир?

Владислав Никитюк: У меня нет кумиров, но есть люди, на которых я равняюсь.

Буквально вчера была такая ситуация: в соцсети девушка прислала мне сообщение с таким текстом: "Я Вас обожаю. Вы — мой кумир!". Обычно я редко отвечаю в социальных сетях, но эти слова меня зацепили, потому я написал: "Не стоит так говорить. Ведь я совсем обычный человек, такой же, как и Вы".

Lena Khudenko: Окакойролимечтаете?

Владислав Никитюк: Раневская говорила, что "актер — это кладбище несыгранных ролей".

Мне интересна любая роль, способствующая моему творческому развитию. Это не мечта, я знаю, что в будущем эту роль сыграю — Вальмонда из романа Шодерло де Лакло "Опасные связи". Для меня это будет знаковая роль в амплуа отрицательного персонажа.

Lena Khudenko: Влад, какая песня сейчас крутится у вас в голове? Почему?

Владислав Никитюк: "От улыбки станет всем светлей". Почему — даже не знаю. :)

kira_ll: Владе, підкажіть, в яких фільмах чи виставах Ви грали романтичного героя? Дуже цікаво подивитися на вас не як на брутального чоловіка, а милого хлопця.

Владислав Никитюк: Есть одна работа, где мой персонаж — романтический вначале. Это — сериал "Черный цветок", режиссер Рома Барабаш. Но потом, по законам драматургии, герой меняется и становится другим, менее романтичным.

А так, в принципе, нужно потерпеть. Сейчас я снимаюсь в проекте, где роль на преодоление — я играю романтичного положительного юношу, который потом превращается в брутального мужчину. Сериал появится в апреле следующего года. Спасибо за такой вопрос.

lolka_bolka: Алексей, а кто из режиссеров больше всего импонирует вам? Если у Вас лично любимый режиссер?

Алексей Шапарев: Ленни Рифеншталь, Дзига Вертов, Резо Чхеидзе, из современных — Люк Бессон.

Lena Khudenko: Сложно быть актером и режиссером? У вас на первом месте — популярность или искусство?

Владислав Никитюк: Я стремлюсь к тому, что мне интересно, туда, где можно заняться искусством. Если делать свою работу честно, то популярность сама придет.

Lena Khudenko: Олексію, скажіть, хто вам симпатичний із голлівудських режисерів?

Владислав Никитюк: Майкл Бэй, Кристофер Нолан, Зак Снайдер.

lolka_bolka: Влад, вы — актер театра и кино. Где вам комфортнее работать?

Владислав Никитюк: Комфортно работать везде, если это хороший актерский состав, режиссер, пьеса (или сценарий). У меня сейчас есть две антрепризы: одна студенческая работа "Кураж" по Брехту, вторая — "Будьте как дома", где я играю с Адой Николаевной Роговцевой и Ахтемом Сейтаблаевым. И мне этого катастрофически мало! Театральных работ хочется иметь больше, потому что для хорошего актера театр — это постоянный тренинг.

Фото Александра Синицы