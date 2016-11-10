Фонд Янковского и Госкино открыли для венгерской публики Дни украинского кино

10 ноября 2016, 10:10

Украине есть чем гордиться, говорит Игорь Янковский.

Кинотеатр «Uránia National Film Theatre»

6 ноября 2016 года в Будапештском центральном кинотеатре "Uránia National Film Theatre" прошла церемония открытия Дней украинского кино в Будапеште, посвященные 25-й годовщине установления дипломатических отношений между Украиной и Венгрией.

Событие организовано Госкино Украины, благотворительным фондом Игоря Янковского и ОО "Инициатива во имя будущего" при поддержке посольства Украины в Венгрии.

"Дни украинского кино" в Будапеште представили Игорь Янковский, основатель благотворительного фонда и общественной организации "Инициатива во имя будущего", глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко, посол Украины в Венгрии Любовь Непоп и режиссер фильма-открытия "Гнездо горлицы" Тарас Ткаченко.

Тарас Ткаченко, Филипп Ильенко, Игорь Янковский, Любовь Непоп

Кинозал собрал огромное количество гостей — 500 зрителей, которые на протяжении всего кинопоказа с замиранием сердца смотрели кинодраму о тяжелой женской судьбе. Организаторам даже пришлось доставить дополнительные стулья, чтобы вместить такое количество людей. Стоит также отметить, что большую часть зрителей составила именно венгерская публика, для которой фильмы демонстрировались с венгерскими субтитрами.

"Сегодняшнее событие еще раз показало, что Украине есть чем гордиться. Я очень рад, что на украинский фильм пришло столько венгерской публики. Это и есть наша цель — сделать так, чтобы об Украине узнавали не только из сводок политических новостей о войне, борьбе с коррупцией и так далее, а через культуру, искусство, достижения наших талантливых людей. Поэтому мы и дальше будем знакомить мир с нашей страной путем культурной дипломатии", — заявил учредитель благотворительного фонда и ОО "Инициатива во имя будущего" Игорь Янковский.

Зрители в зале

Благодаря меценату Игорю Янковскому, украинские режиссеры смогли прилететь в Будапешт и лично представить венгерской публике свои работы: "Гнездо горлицы" (реж. Тарас Ткаченко); "Теперь я буду любить тебя" (реж. Роман Ширман); "Моя бабушка Фанни Каплан" (реж. Елена Демьяненко); документальную ленту "Украинские шерифы" (реж. Роман Бондарчук), которая выдвинута от Украины на награду "Оскар". Отреставрированный киношедевр Юрия Ильенко "Белая птица с черной отметиной" представит его сын — Филипп Ильенко.

"Сейчас украинское кино на подъеме. К тому же, в следующем году мы планируем расширить финансирование отечественного кинематографа, а это означает, что нас ждет много новых интересных украинских фильмов", — подчеркнул глава Госкино Украины Филипп Ильенко.

Неформальное общение с гостями

За последние годы Игорь Янковский расширил свою программу поддержки молодого украинского кино. Благодаря поддержке мецената украинские делегации регулярно посещают международные кинофестивали — в Каннах, Берлине, в Карловых Варах, в ноябре планируется презентация украинского кинематографа на Международном Таллиннском кинофестивале "Темные ночи". Общественная организация "Инициатива во имя будущего" предоставляет молодым кинематографистам гранты для поездок за рубеж, где они находят продюсеров для своих новых проектов.

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Венгрия Игорь Янковский дни украинского кино Филипп Ильенко Инициатива во имя будущего
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